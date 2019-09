Euro 2020, poker di Belgio ed Olanda. Germania ok in Irlanda del Nord

Questa sera sono andate in scena nove gare valide per la qualificazione ad Euro 2020. Dopo il match tra Croazia e Azebaijan valido per il Gruppo E, terminato 1-1, è toccato a Slovacchia, Ungheria e alle altre formazioni dei gironi C, G ed I. La Germania vince soffrendo contro l’Irlanda del Nord, mentre Olanda e Belgio dilagano rifilando 4 gol rispettivamente ad Estonia e Scozia.

Questi i risultati e la classifica aggiornata:

GRUPPO C

ESTONIA-OLANDA 0-4

(17′ e 48′ Babel, 76′ Depay, 87′ Wijnaldum)

IRLANDA DEL NORD-GERMANIA 0-2

(48′ Halstenberg, 93′ Gnabry)

CLASSIFICA

GERMANIA 12

IRLANDA DEL NORD 12

OLANDA 9

BIELORUSSIA 3

ESTONIA 0

GRUPPO E

AZERBAIJAN-CROAZIA 1-1

(11′ Modric (C), 72′ Khalilzade (A))

UNGHERIA-SLOVACCHIA 1-2

(40’Mak (S), 50′ Szoboszlai (U), 56′ Bozenink (S))

CLASSIFICA

CROAZIA 10

UNGHERIA 9

SLOVACCHIA 9

GALLES 6

AZEBAIJAN 1

GRUPPO G

SLOVENIA-ISRAELE 3-2

(43′ e 91′ Verbic (S), 50′ Natcho (I), 63′ Zahavi (I), 66′ Bezjak (S))

POLONIA-AUSTRIA 0-0

LETTONIA-MACEDONIA 0-2

(14′ Pandev, 17′ Bardi)

CLASSIFICA

POLONIA 13

SLOVENIA 11

AUSTRIA 10

ISRAELE 8

MACEDONIA 8

LETTONIA 0

GRUPPO I

RUSSIA-KAZAKISTAN 1-0

(89′ Fernandes)

SAN MARINO-CIPRO 0-4

(2′ e 73′ Kousoulos, 39′ Papoulis, 75′ Artymatas)

SCOZIA-BELGIO 0-4

(9′ Lukaku, 24′ Vermaelen, 32′ Alderweireld, 82′ De Bruyne)

CLASSIFICA

BELGIO 18

RUSSIA 15

KAZAKISTA 7

CIPRO 7

SCOZIA 6

SAN MARINO 0