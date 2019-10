Euro 2020: Ucraina qualificata, la Francia stecca. Razzismo a Sofia

Il Portogallo campione d’Europa in carica e vincitore della prima edizione della Nations League dovrà aspettare le ultime due partite per cercare la qualificazione ad Euro 2020.

Questo il verdetto della terzultima giornata del Gruppo B che ha visto i lusitani cedere per 2-1 all’Ucraina di Andriy Shevchenko: non è bastato il gol numero 700 in carriera di Cristiano Ronaldo, mentre l’Ucraina fa festa e ottiene anche la certezza del primo posto nel girone.

Delude la Francia (1-1 con la Turchia con esultanza militare dello juventino Demiral), mentre l’Inghilterra passa 6-0 a Sofia, ma la gara in terra bulgara è stata macchiata da episodi di razzismo che hanno portato alla sospensione della partita per due volte a causa degli epiteti rivolti a Tyrone Mings e Raheem Sterling.

Risultati e classifiche:

Gruppo A

Bulgaria-Inghilterra 0-6

7′ Rashford; 20′, 32′ Barkley; 48′ pt., 68′ Sterling; 85′ Kane

Kosovo-Montenegro 2-0

10′ Rrahmani; 34′ Muriqi

Classifica: Inghilterra 15; Rep. Ceca 12; Kosovo 11; Bulgaria, Montenegro 3

Gruppo B

Lituania-Serbia 1-2

49′, 53′ Mitrovic (S); 79′ Kazlauskas (L)

Ucraina-Portogallo 2-1

6′ Yaremchuk (U); 27′ Yarmolenko (U); 72′ rig. Cristiano Ronaldo (P)

Classifica: Ucraina 19; Portogallo 11; Serbia 10; Lussemburgo 4; Lituania 1

Gruppo H

Francia-Turchia 1-1

76′ Giroud (F); 82′ Kaan Ayhan (T)

Islanda-Andorra 2-0

38′ Sigurdsson; 65′ Sightorsson

Moldavia-Albania 0-4

22′ Cikalleshi; 34′ Bare; 40′ Trashi, 90′ Manaj

Classifica: Turchia, Francia 19; Islanda 15; Albania 12; Andorra, Moldavia 3