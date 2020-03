Euro 2020 verso il rinvio, l’indizio arriva dalla Uefa: cancellate prenotazioni di hotel a Copenaghen

Giornata fondamentale per la Uefa che quest’oggi ha appena iniziato la conference call con leghe, club e associazioni calciatori per stabilire le prossime mosse in virtù dello stop obbligato dovuto all’emergenza coronavirus.

Da stabilire il futuro del calcio che potrebbe dipendere in larga parte dal rinvio di Euro 2020. La decisione potrebbe arrivare già nel primo pomeriggio odierno ma intanto arriva un indizio su quella che potrebbe essere l’ufficialità dello slittamento della competizione. Infatti, come evidenziato dall’agenzia di stampa Reuters, la Uefa avrebbe annullato le prenotazioni di hotel a Copenaghen, una delle 12 città ospitanti dell’Europeo. Non ci sono ovviamente ancora comunicazioni ufficiali, ma pare ormai scontato che la direzione intrapresa sia quella dell’annuncio nelle prossime ore dello slittamento di Euro 2020.