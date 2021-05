Belgio, i convocati di Martinez sono 26 e con tanti ‘italiani’

Nazionali già si mobilitano per l'avvio di Euro 2020

Il prossimi 11 giugno inizierà a rotolare il pallone per Euro 2020 e già arrivano le prime convocazioni delle nazionali partecipanti. Il ct del Belgio, Roberto Martinez ha diramato la lista dei 26 convocati. Fra gli 'italiani' presente l'intoccabile Romelu Lukaku dell'Inter e c'è anche Dries Mertens del Napoli, mentre per ora non sono inseriti in rosa Alexis Saelemaekers del Milan e Zinho Vanheusden di proprietà dell'Inter ma in prestito allo Standard Liegi. I due sono stati inseriti nella lista delle riserve.