Classifica maglie Euro 2020: domina l’Italia, il podio

La prima maglia dell’Italia è la più bella di tutti i kit di Euro 2020, secondo il Mirror

L’Italia si appresta a vivere le emozioni di Euro 2020. Diramata la lista dei 26 convocati, la Nazionale di Mancini si sta preparando per la gara inaugurale della manifestazione europea, in programma l’11 giugno all’Olimpico, contro la Turchia. Crescono attesa, carica e curiosità di vedere gli Azzurri in campo.