Coppa di Euro 2020 vinta dall’Italia al Museo di Coverciano: per vederla serve prenotazione

I tifosi potranno vedere la Coppa vinta dalla squadra Azzurra

La vittoria dell'Europeo da parte dell' Italia è ancora fresca nella mente dei tifosi degli Azzurri e lo sarà ancora a lungo. Inoltre, adesso, esiste anche la possibilità di poter vedere da vicino il trofeo vinto dalla squadra allenata dal CT Roberto Mancini. Infatti, come reso noto dalla FIGC, al Museo del Calcio di Coverciano , verrà esposta la Coppa per tutti i fan che vorranno ammirarla.

LA NOTA - Sul sito della FIGC è possibile leggere meglio le modalità per poter accedere al Museo e osservare da vicino il trofeo: "Domenica 29 agosto la coppa dell'Europeo è in esposizione al Museo del Calcio di Coverciano con orario dalle 10 alle 18 (ingresso viale Aldo Palazzeschi, 20 a Firenze). Considerate le numerose richieste e a garanzia della sicurezza, l’ingresso al Museo per il 29 agosto è su prenotazione obbligatoria con verifica del green pass (con un massimo di 80 persone per turno ogni ora).