Deschamps e il chiarimento con Benzema: “Il passato ora non conta”

Il selezionatore sembra abbia perdonato l'attaccante del Real Madrid

Zinedine Zidane lo aveva avvertito nei mesi scorsi: impossibile escludere un Karim Benzema in questo stato di grazia. Nonostante in passato ci fossero stati attriti con l'attaccante del Real Madrid, il Commissario Tecnico Didier Deschamps ha deciso di convocarlo per l'Europeo 2021. La Francia avrà così a disposizione un'ulteriore arma.