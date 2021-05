Euro 2020 a rischio per Alexander-Arnold: i dubbi di Southgate e la risposta sul campo

Chi andrà all'Europeo? I dubbi del ct Southgate e la risposta sul campo dell'esterno destro del Liverpool

Una stagione davvero deludente quella del Liverpool che rischia di compromettere anche il prossimo Europeo per alcuni suoi giocatori. Dopo la rinuncia da parte del difensore Virgil Van Dijk, anche se per motivi diversi, ecco che anche la presenza di Trent Alexander-Arnold sembra essere in dubbio. Nessun infortunio, come per l'olandese, ma l'inglese paga le prestazioni deludenti e, soprattutto, un'altissima concorrenza.