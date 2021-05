Euro 2020, Gnabry: “Vogliamo dare il miglior addio a Löw”

Il tedesco pronto a salutare nel migliore dei modi il CT che lascerà dopo il torneo estivo

Serge Gnabry carico in vista dell'Europeo di questa estate. L'esterno offensivo della Germania si è raccontato in un'interessante intervista a Goal e Spox parlando della stagione avuta col club, il Bayern Monaco , ma soprattutto del desiderio di salutare nel modo migliore possibile il CT della Nazionale Joachim Löw che dirà addio alla Mannschaft dopo 15 anni al termine di Euro 2020.

CLUB - "Onestamente avrei voluto vincere più di un solo titolo col Bayern Monaco e uscire al secondo turno in Coppa di Germania con l’Holstein Kiel mi ha davvero dato molto fastidio. Ma forse l'uscita dalla Champions contro il Psg mi ha deluso di più", ha detto Gnabry raccontato in sintesi la stagione dei bavaresi.

EURO 2020 - Passando alla Germania: "Vogliamo dare un bell’addio al CT. Tutti sanno cosa ha fatto per la Nazionale. Se abbiamo cattive sensazioni? Non possiamo farci nulla, se non vincere. Senza scivoloni come lo scorso marzo contro la Macedonia del Nord, credo che il mood della Germania, inteso come gruppo e ambiente sarà decisamente migliore".