Euro 2020, i colori più fortunati delle squadre: tutti i kit vincenti

Le curiose statistiche relative alle divise indossate dalle squadre per gli Europei. Quale sarà il colore fortunato in questa edizione?

Manca meno di un mese ad Euro 2020 e sale l'attesa per il torneo per Nazionali che è stato spostato a questa estate. Da parte dell'Italia c'è grande attesa per quello che sarà il cammino degli Azzurri di Roberto Mancini. Allo stesso modo occorrerà vedere lo stato di forma delle altre potenze dando uno sguardo anche ad alcune statistiche davvero curiose. Un esempio lo dà il sito ufficiale della Uefa che ha analizzato quali siano stati, fino ad ora, i colori delle divise delle nazionali più fortunati. Quali sono i kit più vincenti? Questa la domanda a cui la stessa Uefa ha dato la sua risposta.