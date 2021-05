Euro 2020, i convocati del Portogallo: c’è Cristiano Ronaldo. L’elenco

La lista del CT Fernando Santos

La formazione lusitana se la vedrà ad Euro 2020 contro Ungheria, Francia e Germania. Per passare il girone serviranno i migliori e per questo nella lista non potevano mancare anche André Silva, ex Milan, e Bruno Fernandes, ex anche di Udinese e Sampdoria, entrambi reduci da una stagione esaltante con le maglie rispettivamente di Eintracht Francoforte e Manchester United.