Euro 2020, i convocati della Spagna: Luis Enrique non porta Sergio Ramos

Il CT porta 24 giocatori e non 26 come era possibile fare

Sono stati resi noti i nomi dei calciatori della Spagna che saranno a disposizione per Euro 2020. Il CT Luis Enrique ha presentato la lista dei 24 convocati per il prossimo impegno estivo delle Furie Rosse. Fa scalpore l'assenza di Sergio Ramos. Nessun calciatore del Real Madrid è presente tra i nomi scelti. In aggiunta, il tecnico ha stabilito di non utilizzare la possibilità di una rosa allargata che consentiva di chiamare fino a 26 giocatori.