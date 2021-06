Europei, in vendita ultimi biglietti solo online. Tutte le procedure qui

I tifosi potranno acquistare i tagliandi per UEFA EURO 2020 solo online

Redazione ITASportPress

Giorno 11 giugno si apre Euro 2020 con il match inaugurale Italia-Turchia a Roma. Ci sono ancora biglietti disponibili per assistere alle partite. La fascia di prezzo va dai 30 ai 185 euro. A seconda della partita e della categoria.

Come acquistare i biglietti?

Per iniziare, hai bisogno di un account sul sito ufficiale della UEFA. Se ne hai uno, devi andare nella sezione biglietti. L'importante è non perdere il momento. Dopo che sarà arrivato il tuo turno, avrai esattamente 5 minuti per entrare nel sito e comprare. Se non hai tempo a sufficienza, allora devi rifare la procedura.Successivamente, seleziona i biglietti necessari e procedi al pagamento. Ma ancora una volta, non rimanete troppo a lungo sul sito: i biglietti vengono conservati nel carrello per 15 minuti esatti, dopodiché possono essere intercettati da altri che desiderano arrivare a Euro 2020. E poi - come in qualsiasi negozio online: inserimento dati, pagamento dell'ordine.

Opzioni: innanzitutto, puoi scegliere un posto accanto a un amico che ha già i biglietti per la partita. Per fare ciò, è necessario inserire il numero del suo ordine in un campo speciale. E il sistema organizzerà per te dei posti nelle vicinanze. E un'altra innovazione: i biglietti per Euro 2020 saranno elettronici e arriveranno sul tuo cellulare. Ma se fai una raccolta dei biglietti per le partite di calcio, puoi scegliere di farti spedire un biglietto ricordo per la partita dopo il torneo. Questo servizio costa 15 euro.

Misure anti COVID-19 e restrizioni di viaggio

Per le ultime informazioni sulle misure anti COVID-19 e le restrizioni di viaggio, leggere la sezione "Da sapere", che indica le misure dettagliate per ogni stadio. Per le linee guida sui viaggi, gli acquirenti dei biglietti sono tenuti a consultare regolarmente i siti web delle istituzioni nazionali e internazionali per avere le informazioni più aggiornate.