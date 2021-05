Euro 2020, Lewandowski ci crede: “Dopo il girone tutto può succedere…”

La carica del bomber polacco

Robert Lewandowski, dopo aver vinto il campionato con il Bayern Monaco e battuto il record di Gerd Muller con i suoi 41 gol in una singola stagione di Bundesliga, sogna di ripetersi all'Europeo con la Polonia. Il centravanti non pone limiti al percorso della sua Nazionale ad Euro 2020 e nel corso della conferenza stampa dal ritiro della squadra mostra grande fiducia e ambizione: "I nostri obiettivi per l'Europeo? Dobbiamo crederci, possiamo lottare per vincere", ha detto Lewandowski. "Superata la fase a gironi, come a Euro 2016, ogni partita può cambiare la prospettiva dell'intero torneo e darci la necessaria fiducia per lottare per i massimi obiettivi. Segnare in un grande torneo sarebbe bello, ma è più importante la squadra. Quel che provo io e i miei sogni non contano quanto i successi della squadra. La cosa più importante è il bene della squadra".