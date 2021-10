Euro 2020 non finisce e Southgate risponde a Bonucci: “Finale terminata in pareggio”

Botta e risposta tra il difensore italiano e il commissario tecnico della Nazionale inglese

... SOUTHGATE RISPONDE - Dopo le esternazioni di Bonucci è stata immediata la replica del CT Southgate che in conferenza stampa nel giorno delle convocazioni per le partite dell'Inghilterra ha detto: "Dovevamo essere abbastanza esperti da capire che forse gli italiani avrebbero usato quelle parole per caricarsi. Ma la partita è stata un pareggio, dobbiamo ricordarci di questo. Anche se hanno meritato di vincere il trofeo, non credo che quell'episodio sia stato decisivo".