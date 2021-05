Euro 2020, poca fiducia nella Spagna: i tifosi non pensano possa vincere

Ai tifosi spagnoli non sono piaciute le convocazioni del CT

Redazione ITASportPress

Le convocazioni diramate da Luis Enrique continuano a far discutere in Spagna. Un sondaggio proposto da AS, indirizzato ai tifosi delle Furie Rosse, ha dato risultati piuttosto decisi sulle aspettative dei fan per il prossimo Europeo.

Da quanto si legge sulle pagine online del periodi spagnolo, infatti, il 72% degli utenti votanti, su un totale di 33.226 persone che hanno partecipato al sondaggio, non crede che la Roja possa arrivare in fondo all'Europeo. Sotto accusa alcune scelte del CT. Prima di tutto la decisione di convocare solo 24 giocatori e non 26, come da possibilità concessa dalla Uefa visto le problematiche dovute al coronavirus. Inoltre, pesa molto la mancata convocazione di Sergio Ramos, capitano della formazione spagnola e del Real Madrid.

Infine, sempre secondo AS, desta particolare incertezza il ruolo del terzino destro, posizione che dovrebbe essere ricoperta da Cesar Azpilicueta o da Marcos Llorente e che per i più sarebbe stata da affidare a Navas, escluso da Luis Enrique. In avanti spicca anche l'assenza di Iago Aspas.