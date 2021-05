Euro 2020, tutti i capitani che hanno vinto il torneo: solo uno ha fatto il bis

Sono 14 i capitani ad aver trionfato ad un Europeo: scopriamoli tutti...

Si avvicina Euro 2020 e sale l'emozione. Sul sito della Uefa è possibile trovare diversi dati statistici interessanti che ci avvicinano a questo grande torneo. Curioso il dato relativo ai capitano delle varie Nazionali che hanno vinto la competizione. Nell'elenco figurano grandi campioni e tra questi c'è un nome che si ripete per ben due volte. Un caso davvero unico.

Come è possibile vedere, dal 1960 al 2016 sono stati ben 14 i capitani ad alzare al cielo la Coppa dell'Europeo. Da Igor Netto (USSR) a Cristiano Ronaldo (Portogallo), passando per i vari Beckenbauer (Germania), Gullit (Olanda) e anche Iker Casillas (Spagna). Proprio il portiere spagnolo è stato l'unico a poter godere del successo per ben due volte nel 2008 e nel 2012.