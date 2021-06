Europei, il pronostico di Vieri: “Italia in finale”

L'ex bomber non ha dubbi ed esalta le doti della squadra azzurra

E ancora sulla rosa: "Spinazzola mi piace da impazzire, mi piace questa squadra. C'è qualità, il Mancio in 2 anni ha creato una super squadra. Ha scelto il meglio secondo me, mi aspetto un grandissimo Europeo. Donnarumma è nei primi 2-3 al mondo, Immobile scarpa d'oro l'anno scorso, deve fare qualche gol in più nelle partite che contano. Sarà difficile batterci, ci sono squadre sicuramente più forti però abbiamo un grande gruppo, gioventù, esperienza e qualità. Secondo me va in finale (ride, ndr)".