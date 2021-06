Europei, tegola Olanda: van de Beek infortunato torna a casa

Il centrocampista salta il torneo con gli Oranje e non verrà rimpiazzato

Brutte notizie per l’Olanda in vista del prossimo Europeo. La formazione Oranje dovrà fare a meno di Donny van de Beek per Euro 2020. Il centrocampista del Manchester United dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio .

Il CT dell’Olanda Frank de Boer, ex mister anche dell'Inter, ha già comunicato che non chiamerà alcun giocatore al posto del centrocampista classe 1997.

A rendere nota la sfortunata notizia per la Nazionale olandese è stato il profilo ufficiale Twitter che ha mandato il seguente messaggio a tutti i tifosi Oranje: "Donny van de Beek salterà Euro 2020. Il centrocampista è alle prese con un infortunio e di conseguenza non sarà disponibile per l’Europeo. Frank de Boer non chiamerà nessun giocatore al suo posto. Guarisci presto, Donny!", le parole sui social.