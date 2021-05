Francia, Deschamps annuncia: “Vaccino decisione personale per ogni calciatore”

Il tema dei vaccini resta di stretta attualità

Il Commissario Tecnico della Francia campione del mondo Didier Deschamps ha spiegato in conferenza stampa come verrà gestita la questione da parte sua: "Per i calciatori sarà una decisione personale, non c'è nessun obbligo o raccomandazione da parte dell'UEFA. La libertà sarà ridotta e sarà difficile ma dovremo convivere con questa condizione. La vaccinazione resta al momento l'unica soluzione per combattere il virus, ma questo non deve farci dimenticare le altre modalità per vivere in sicurezza".