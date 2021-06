Francia-Germania diretta tv e streaming, dove vedere il match

Debutto per le due formazioni che saranno impegnate nel gruppo con Ungheria e Portogallo. Le informazioni per seguire la gara

Redazione ITASportPress

Francia-Germania si gioca oggi alle ore 21.00 per il primo match di Euro 2020 delle due formazioni. Sfida molto attesa tra i campioni del mondo e i tedeschi che se la vedranno in un girone difficilissimo che vede anche Ungheria e Portogallo.

Francia-Germania, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Francia-Germania:

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il big match tra Francia e Germania del gruppo F, si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, con la nazionale di Low che giocherà dunque davanti al pubblico amico, presente però in maniera limitata a causa delle restrizioni per il Covid. Fischio d'inizio alle ore 21.

Francia-Germania verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, precisamente su Rai 1. La partita sarà disponibile in diretta per gli abbonati anche su Sky, che trasmetterà il match tra Francia e Germania sui canali Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il match tra Francia e Germania sarà visibile anche in streaming attraverso RaiPlay su dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale e immettere i propri dati di accesso, o in alternativa utilizzare la apposita app.

L'alternativa per vedere Francia-Germania in diretta streaming è Sky Go, applicazione che gli abbonati a Sky potranno scaricare e utilizzare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Ungheria-Portogallo

Ma oggi, martedì 15 giugno, sarà tempo anche dell'altra gara del girone, ovvero Ungheria-Portogallo. Il teatro del match sarà la Puskas Arena di Budapest. Fischio d'inizio alle ore 18.00.

La sfida che vedrà l'Ungheria opposta al Portogallo verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Per guardare il confronto tra magiari e lusitani c'è anche l'opzione streaming, garantita dall'app di Sky Go (fruibile tramite pc, smartphone e tablet). Un'altra possibilità corrisponde a Now TV, servizio on demand di Sky che propone vari pacchetti con i migliori eventi trasmessi dall'emittente satellitare (tra cui le partite degli Europei).

Queste le possibili formazioni:

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Sallai, Ad. Szalai.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.