Francia trema per Benzema. Deschamps minimizza: “No dramma. C’è di peggio nella vita”

L'attaccante ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio

NO DRAMMI - "Ha preso una bella botta, sentiva il muscolo che si stava indurendo e ha preferito non correre rischi. Per questo abbiamo preferito toglierlo", ha spiegato Deschamps. "Ginocchio o caviglia? Non lo so, non è importante adesso. C'è di peggio nella vita. Abbiamo un ottimo staff medico e aspetteremo di capire. Sicuramente non passeremo ogni giorno a chiederci come sta o come non sta Karim. Sono sicuro che ogni giorno andrà meglio e non ho particolari preoccupazioni, non è successo nulla di drammatico".