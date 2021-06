Inghilterra-Croazia in diretta tv e streaming, dove vedere il match

La sfida tra i Tre Leoni e i croati si gioca alle 15. Il programma delle gare di oggi e dove vederle

Redazione ITASportPress

Inghilterra-Croazia si gioca oggi 13 giugno 2021 per gli Europei 2021 o se preferite Euro 2020. Match d'esordio per le due formazioni chiamate ad un girone complicato che vede anche Repubblica Ceca e Scozia lottare per il passaggio del turno. Fischio d'inizio previsto alle ore 15.00.

Inghilterra-Croazia, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida:

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Phillips, Mount; Foden, Kane, Sterling.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic; Perisic, Vlasic, Rebic; Petkovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inghilterra-Croazia si disputerà il pomeriggio di oggi, domenica 13 giugno 2021, nel palcoscenico dello Stadio di Wembley, a Londra. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª fra le due Nazionali in una fase finale degli Europei, è in programma alle ore 15.00.

Il big match Inghilterra-Croazia sarà trasmesso in diretta televisiva gratuita dalla Rai su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre gli abbonati Sky potranno vedere la gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L'attesa sfida Inghilterra-Croazia sarà visibile anche in diretta streaming, per tutti gratuitamente sulla piattaforma della Rai, Rai Play, per gli abbonati Sky mediante Sky Go. In entrambi i casi si potrà accedere allo streaming da pc e notebook collegandosi direttamente con il sito ufficiale del servizio, da tutti i dispositivi mobili scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Una terza possibilità per seguire la gara in diretta streaming è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che permette a chi acquista il pacchetto Sport di vedere anche tutte le partite di Euro 2020.

Europei, le partite di oggi: orari e dove vederle

Questo il programma completo con tutte le gare di oggi per l'Europeo.

ore 15:00 Inghilterra-Croazia Rai 1 – RaiPlay/Sky Sport Uno-Football/NOW

ore 18.00 Austria-Macedonia del Nord Sky Sport Uno-Football/NOW

ore 21:00 Olanda-Ucraina Rai 1-Rai Play Sky Sport Uno-Football/NOW