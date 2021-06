Joel Pohjanpalo, gol storico per Finlandia ma…: “Dura scendere in campo dopo malore Eriksen”

Match winner senza gioia. Troppa l'angoscia per i fatti accaduto al rivale Eriksen

Un gol storico, il primo per la Finlandia in un torneo importante come l'Europeo. Eppure, troppa l'angoscia e il rispetto per quanto era accaduto poco prima al collega Christian Eriksen, colpito da un malore che lo ha visto rimanere steso in campo, privo di sensi per chissà quanto tempo. Joel Pohjanpalo, attaccante classe '94 dell'Union Berlino e della Nazionale finlandese, ha scelto la mano alzata in segno di scuse, dimenticandosi ogni desiderio di fare festa davanti a quella che sarebbe potuta diventare una tragedia.