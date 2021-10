Kuipers ricorda: “Italia-Inghilterra la più grande emozione della mia vita”

Bjiorn Kuipers ricorda la finale Italia-Inghilterra, atto conclusivo di Euro 2020

L'11 luglio 2021 è stata una data memorabile per i tifosi italiani, che hanno festeggiato il titolo europeo conquistato dalla Nazionale di Roberto Mancini contro l' Inghilterra . Quel giorno è stato speciale anche per Bjorn Kuipers , il direttore di gara dell'incontro. Lo ha confermato ai microfoni Sky: "La finale di Wembley è stata la partita più emozionante della mia carriera, ho sempre desiderato arbitrare la finale di un Europeo. Quando Rosetti mi ha detto che avrei diretto quella gara è stato il momento più emozionante della mia vita. Il momento più bello della serata è stato quando siamo entrati in campo: lo stadio urlava, si sentivano gli inni, in tribuna c’erano mia moglie, i miei due figli, mio padre. È stato da pelle d’oca".

Kuipers rivela anche un piccolo retroscena: "Prima della finale io e Chiellini ci stavano riscaldando, è venuto da me e mi ha fatto l’in bocca al lupo, oltre ai complimenti per la designazione. Ne ho approfittato per spiegargli di non iniziare a protestare, perché se voglio so essere duro. È rientrato e mi ha detto di aver parlato con tutti i giocatori. Ho ripetuto le stesse cose a Kane e devo dire che entrambe le squadre si sono comportate benissimo in campo".