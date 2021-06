Laudrup: “Sbagliato far giocare Danimarca-Finlandia dopo malore Eriksen”

Le parole dell'ex calciatore dopo i fatti accaduti al fantasista dell'Inter

Michael Laudrup critica la UEFA dopo i fatti accaduti nelle scorse ore a Copenaghen quando Christian Eriksen ha accusato un malore sconvolgendo tutto l'ambiente danese nel corso della sfida contro la Finlandia. L'ex Lazio e Juventus, non è stato d'accordo con la decisione di far riprendere il match tra le due squadre dopo quanto accaduto solamente poche ore prima. Parlando negli studi di TV3+, il danese è stato piuttosto duro con le sue parole: "Quando succedono cose del genere i calciatori sono in preda alle proprie emozioni e non hanno la lucidità necessaria per prendere decisioni importanti come queste. In questi casi deve esserci qualcuno a dire 'Fermiamoci'". "Giocare non era un'opzione, la partita andava rinviata al giorno dopo. La UEFA avrebbe dovuto dire ai calciatori che non era il caso di giocare. Scendere di nuovo in campo è stato sbagliato".