Neuer: “La Germania può battere tutti. Nessuna intenzione di smettere”

Il portiere del Bayern si prepara al debutto a Euro 2020

La Germania si prepara a fare l'esordio all'Europeo nel ritiro di Seefeld. Due le amichevoli in programma a giugno: la Danimarca mercoledì prossimo e poi il 7 giugno contro la Lettonia. Oggi in sala stampa si è presentato Manuel Neuer che ha dato fiducia ai tifosi tedeschi dopo le recenti sconfitte della Nazionale del ct Loew: "Abbiamo una buona squadra e l'opportunità di fare molta strada a Euro 2020. Se ti dai un obiettivo, puoi raggiungerlo. Siamo motivati e possiamo fare qualcosa di buono in questa competizione. Noi partiamo contro avversari forti e sono tutte finali, ma bisogna fare subito bene e ci stiamo allenando per poter battere tutti. La Germania ha i mezzi per vincere contro chiunque". Sul futuro in Nazionale garantito con l'arrivo dopo l'Europeo del suo ex tecnico del Bayern Flick, Neuer dice: "Non ho intenzione di chiudere la carriera e il fatto che io giochi in nazionale non dipende da chi sarà il ct dopo Loew ma dal mio stato di salute e benessere".