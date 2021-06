Sassuolo, Palmieri: “Mancini ha visto giusto, Raspadori ha qualità che altri non hanno”

Un calciatore 21enne che potrà dare una carica in più agli azzurri

Giacomo Raspadori (21) è un talento che si è messo in luce con il Sassuolo di Roberto De Zerbi e poi in breve tempo è arrivato nella Nazionale maggiore, tanto che il ct Roberto Mancini lo ha convocato per l'Europeo. Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo ai microfoni di Sky ha commentato l'inserimento del calciatore neroverde nella lista dei 26: "Siamo felicissimi di questa convocazione di Giacomo. Spero che dia il giusto contributo se verrà chiamato in causa da Mancini che da calciatore e poi da tecnico si sta confermando un grande. Gli ho mandato un bel messaggio facendogli un grosso in bocca al lupo. Giacomo è un ragazzino diverso dagli altri. Ha qualcosa di particolare direi in più nell'apprendere e nel saper lavorare per mettere in pratica gli insegnamenti. A 15 anni aveva la mentalità del giocatore vero, affrontava tutte le cose con voglia e determinazione ma con massima serenità. Talento e intelligenza in questo ragazzo che ha una maturità incredibile. Quando è arrivato nel Sassuolo per l'aspetto fisico non certo da corazziere lasciava qualche dubbio ma Giacomo pur non essendo un colosso ha tutte le capacità tecniche per giocare a calcio. Ha velocità, destrezza e coraggio e questo gli ha permesso di arrivare prima di altri ragazzi della sua età".