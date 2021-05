Svezia, ct Andersson conferma: “Ibrahimovic è triste ma non ci sarà a Euro 2020”

L'attaccante rossonero dovrà stare fermo 6 settimane

L'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic salterà Euro 2020 a causa di un infortunio. Lo ha riferito il servizio stampa della nazionale di calcio svedese e poi lo ha confermato il commissario tecnico. L'attaccante del Milan ha detto al ct della nazionale Janne Andersson che non avrebbe preso parte al prossimo campionato europeo per un malanno. Il Milan ha rilasciato una dichiarazione che conferma l'infortunio al ginocchio dell'attaccante. "AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane". Per il Milan restano due partite di campionato per concludere la stagione. "Ho parlato oggi con Zlatan Ibrahimovic che purtroppo mi ha detto che il suo infortunio non gli consente di recuperare in tempo per gli Europei che inizieranno il prossimo 11 giugno. Ovviamente è triste ma anche per noi lo è visto che non può darci una mano. Spero che torni in campo il prima possibile" afferma Janne Andersson.