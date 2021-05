Thorsby tifoso speciale: “All’Europeo sosterrò l’Italia”

Il centrocampista norvegese della Sampdoria racconta le sue impressioni in vista del massimo torneo continentale

E' uno dei paradossi dell'Europeo che sta per iniziare. La Norvegia continua a sfornare grandi talenti, ma non riesce a prendere parte a Euro 2020. La vetrina continentale più importante non potrà esaltare le prodezze di Erling Haaland, il giovane attaccante del Borussia Dortmund che da due stagioni viaggia a ritmi da record in termini di gol.