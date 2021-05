Tolisso, gioia dopo tempesta: “Non mi aspettavo di essere all’Europeo”

Il centrocampista fa parte della rosa della Francia dopo una stagione travagliata

Corentin Tolisso si gode la convocazione per l'Europeo. Dopo il lungo calvario vissuto in questa stagione a causa dell'infortunio al ginocchio rimediato contro il Bayer Leverkusen a settembre, il centrocampista del Bayern Monaco è stato inserito nella lista dei convocati del CT della Francia per Euro 2020. Intervenuto in conferenza stampa, il francese ha parlato così del suo ritorno in campo: "Non pensavo all'Europeo quando ero infortunato. I dottori mi avevano avvertito che sarei tornato non prima di 3-4 mesi e chiaramente questa competizione non era nei miei programmi, sinceramente non era neanche un obiettivo".