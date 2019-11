Euro 2021, l’Italia femminile travolge la Georgia

Quinta partita e quinta vittoria per l’Italia femminile sulla strada verso l’Europeo 2021 che si giocherà in Inghilterra.

Al “Vigorito” di Benevento le ragazze del ct Bertolini hanno travolto per 6-0 la Georgia rafforzando così il primo posto nel Gruppo B di qualificazione con 15 punti, tre in più della Danimarca. Prossima gara il 12 novembre a Castel di Sangro contro Malta.

Gara chiusa già dopo meno di mezzora: a segno Linari al 10′, Guagni al 24′ e il bomber Girelli al 27′.

Le altre tre reti sono state firmate da Daniela Sabatino, autrice di una doppietta tra il 32′ e il primo della ripresa, e da Martina Rosucci, in gol al 51′. Le Azzurre hanno continuato ad attaccare fino alla fine nonostante le sostituzioni, senza più trovare il gol.

Nota negativa gli infortuni di Sara Gama e della stessa Alice Guagni, uscita per un problema al polpaccio.

“All’andata avevamo avuto delle difficoltà, ma oggi le ragazze sono state brave, hanno approcciato bene alla gara e l’hanno sbloccata subito – il commento post-gara del ct – Ora pensiamo a Malta. Gli infortuni? Speriamo che non sia nulla di grave, ma siamo in 23 proprio per questo”.