Bielorussia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle ore 18:00 per il primo appuntamento delle qualificazioni a EURO 2024

Redazione ITASportPress

Bielorussia e Svizzera scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18:00. Il match avrà luogo allo Stadio Karađorđe e sarà valido per il primo appuntamento delle qualificazioni ai prossimi EURO 2024.

Bielorussia-Svizzera, le ultime — La partita vede affrontarsi due Nazionali con storie diverse e, conseguentemente, ambizioni differenti. I padroni di casa proveranno ad affrontare la Svizzera con un 5-4-1 prettamente difensivo. Non è il momento di fare esperimenti Kondratjev, che pensa di schierare la miglior Bielorussia: reparto difensivo a cinque uomini, mentre a centrocampo dovrebbero agire Ebong, Bocherov, Yablonski e Klimovich. Tutti a supporto dell'unica punta Khvashchinskiy.

Dall'altro lato, la Svizzera parte da assoluta favorita. L'Europeo è la competizione in cui si esalta di più, ma anche al Mondiale ha fatto vedere grandi cose. Intoccabile Sommer tra i pali della porta, come del resto Akanji in difesa. In mezzo al campo spazio a Freuler e Zakaria, mentre in attacco tutte le responsabilità cadono su Embolo e Okafor.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Bielorussia-Svizzera si giocherà, come ricordato in precedenza, oggi alle ore 18:00 del pomeriggio. La partita potrà essere seguita in diretta tv non sarà disponibile in chiaro sul digitale terrestre, ma solo tramite il servizio a pagamento di Sky: Sky Sport Football, numero 203 del satellite.

In alternativa c'è anche la possibilità di seguire il match via streaming. Le possibilità ricadono ancora sul servizio di Sky Go, ma anche su Now Tv. Ricordiamo che questa possibilità è valida solo per chi ha a disposizione l'app della piattaforma, con credenziali a portata di mano.

PROBABILI FORMAZIONI

BIELORUSSIA(5-4-1): Plotnikov; Volkov, Polyakov, Yuzepchuk, Khadarkevich, Malkevich; Bocherov, Yablonsky, Ebong, Klimovich; Khvashchynski. Allen. Georgiy Kondratjev.

SVIZZERA (4-4-2): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Zakaria, Sow; Okafor, Embolo. Allen. Murat Yakin