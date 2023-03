Croazia-Galles, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Fischio d'inizio in programma per le 20:45, match valido per le qualificazioni a EURO 2024

Il fischio d'inizio di Croazia-Galles è in programma stasera alle ore 20:45. Tutto pronto per il match valido qualificazioni ai prossimi Europei 2024.

Croazia-Galles, le ultime — Il match vede scendere in campo due squadre molto diverse tra loro, con i padroni di casa che partono da favoriti. La Croazia proverà nell'ardua impresa di far coesistere la vecchia generazione con la nuova. Dalic gioca con i vari pezzi, come un puzzle, partendo dall'intoccabile Luka Modric in mezzo al campo, seguito dai soliti Kovacic e Brozovic. In attacco spazio alla rivoluzione con il trio Vlasic, Kramaric e Perisic. Il pacchetto arretrato rimane invariato con il solito ed unico Gvardiol.

Dall'altro lato, invece, il Galles perde la colonna portante di Gareth Bale. Insiste la presenza di un esperto come Aaron Ramesy, con la squadra allenata da Robert Page che punta almeno il secondo posto del girone. Difesa a quattro composta da Mepham, Rodon, Cabango e Roberts, seguiti proprio da Ramsey, Ampadu e Wilson a centrocampo. In attacco vi saranno James e Wilson sulle fasce, a supporto dell'unica punta Moore.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv — Il fischio d'inizio di Croazia-Galles, quindi, è programmato per le 20:45 di stasera. La partita non sarà disponibile in chiaro e potrà essere seguita in diretta tv solo tramite l'emittente televisivo Sky a pagamento. Il canale in questione è Sky Sport Football.

D'altro canto, però, vi è la possibilità dello streaming tramite dispostivi mobili via abbonamento. In questo caso è possibile seguire il match tramite il servizio di Sky Go o quello di Now Tv, dove però sarà necessario scaricare l'app e accedere alla piattaforma tramite le proprie credenziali.

PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Dalic.

GALLES (4-3-3): Ward; Mepham, Rodon, Cabango; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; Johnson, Moore. Allenatore: Bale.