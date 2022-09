Euro 2024, sorteggio il 9 ottobre. Ecco le modalità. Russia esclusa

Il Comitato Esecutivo UEFA ha ufficializzato le modalità: le 53 nazionali partecipanti verranno suddivise in 10 gironi, sette da cinque squadre e tre da sei. Alla fase finale le prime due di ogni girone, gli ultimi tre posti decisi tramite spareggi

Redazione ITASportPress

Il Comitato Esecutivo UEFA, che si è riunito oggi a Hvar (Croazia), ha approvato le modalità di sorteggio della fase di qualificazione a Euro 2024, che si svolgerà domenica 9 ottobre alle ore 12 a Francoforte. La Germania, nazione ospitante, è già qualificata di diritto alla fase finale, con le 53 nazionali partecipanti (suddivise in sette fasce in base alla classifica generale della Nations League 2022-23) che verranno sorteggiate in dieci gironi: sette raggruppamenti da cinque e tre da sei.

Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde si qualificheranno alla fase finale, con i tre posti rimanenti che saranno decisi dagli spareggi in programma marzo 2024. In seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio scorso e confermata dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio, la Russia non è inclusa nel sorteggio per le qualificazioni a Euro 2024.

Tra le altre decisioni prese dall'Esecutivo UEFA, quella di designare la città di Porec (Croazia) come sede delle finali dell'Europeo Under 19 di futsal 2022-23. A inizio giornata, il Comitato Esecutivo ha partecipato al festival di calcio di base, Football in Schools, che ha visto più di 80 ragazze e ragazzi giocare su mini campi, insieme a leggende del calcio e al Presidente UEFA. Lanciata nel 2020, l'iniziativa Football in Schools mira a coinvolgere più di 2,8 milioni di bambini e oltre 81.000 scuole entro il 2024.