Inghilterra, i convocati per la sfida con l’Italia

L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate ha annunciato la lista dei giocatori convocati in Nazionale per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 contro Italia e Ucraina. Sono 25 per i match contro Italia (giovedì 23 ore 20.45) e Ucraina (domenica 26 ore 18). Nella lista inglese spiccano le assenze di Alexander Arnold e Sterling, mentre torna l'attaccante del Brentford Ivan Toney, autore quest'anno di 16 gol in Premier League, a caccia della prima presenza in nazionale. Novità anche in difesa dove si rivedono Chiwell, James e Guehi.