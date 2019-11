Europa League, risultati e classifiche dopo la 4a giornata: in due già ai 16/mi

Manchester United e Siviglia sono le prime squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League. La squadra di Lopetegui passeggia in Lussemburgo ed è l’unica ancora a punteggio pieno, quella di Solskjaer, in crisi nera in campionato, si conferma macchina da guerra in Europa: 10 punti in quattro partite e zero gol subiti ne fanno la miglior squadra della fase a gironi. Traguardo in vista anche per l’Arsenal, rallentato però a sorpresa dal Guimaraes.

Tra gli altri risultati della quarta giornata spiccano le sconfitte del Psv Eindhoven, umiliato dal Lask, e quella del Porto che perde lo scontro diretto contro i Rangers e ora rischia grosso.

Risultati e classifiche:

Gruppo A

Apoel-Qarabag 2-1

Dudelange-Siviglia 2-5

Classifica: Siviglia 12; Apoel, Qarabag 4; Dudelange 3

Gruppo B

Copenaghen-Dinamo Kiev 1-1

Lugano-Malmoe 0-0

Classifica: Copenaghen, Dinamo Kiev 6; Malmoe 5; Lugano 2

Gruppo C

Basilea-Getafe 2-1

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

Classifica: Basilea 10; Getafe, Krasnodar 6; Trabzonspor 1

Gruppo D

Lask-Psv Eindhoven 4-1

Rosenborg-Sporting 0-2

Classifica: Sporting 9; Lask, Psv Eindhoven 7; Rosenborg 0

Gruppo E

Cluj-Rennes 1-0

Lazio-Celtic 1-2

Classifica: Celtic 10; Cluj 9; Lazio 3; Rennes 1

Gruppo F

Vitoria Guimaraes-Arsenal 1-1

Standard Liegi-Eintracht Francoforte 2-1

Classifica: Arsenal 10; Eintracht, Standard Liegi 6; Vitoria Guimaraes 0

Gruppo G

Rangers-Porto 2-0

Feyenoord-Young Boys 1-1

Classifica: Rangers, Young Boys 7; Porto, Feyenoord 4

Gruppo H

Ferencvaros-Cska Mosca 0-0

Espanyol-Ludogorets 6-0

Classifica: Espanyol 10; Ferencvaros 8; Ludogorets 6; Cska Mosca 1

Gruppo I

Wolfsburg-Gent 1-3

Oleksandrija-Saint Etienne 2-2

Classifica: Gent 8; Wolfsburg 5; Oleksandrija, Saint-Etienne 3

Gruppo J

Wolfsberger-Istanbul Basakshehir 0-3

Borussia Moenchengladbach-Roma 2-1

Classifica: Istanbul Basakshehir 7; Borussia M’Gladbach, Roma 5; Wolfsberger 4

Gruppo K

Braga-Besiktas 3-1

Wolverhampton-Slovan Bratislava 1-0

Classifica: Braga 10; Wolverhampton 9; Slovan Bratislava 4; Besiktas 0

Gruppo L

Astana-Az 0-5

Manchester United-Partizan Belgrado 3-0

Classifica: Manchester United 10; Az 8; Partizan 4; Astana 0