Europa League, Roma beffata da un rigore inesistente: il Borussia M’Gladbach rimonta al 94′

Amara beffa per la Roma, che viene raggiunta al 94′ su rigore dal Borussia Moenchengladbach, capolista del campionato tedesco insieme al Wolfsburg, rinviando così lo scatto decisivo verso la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Risultato tanto più amaro per le modalità, visto che i tedeschi hanno trovato il pareggio al 94′ su rigore trasformato da Stindl, ma concesso per un fallo di mano che Smalling non ha mai commesso, essendo il pallone sbattuto sul viso del difensore ex Manchester United. Vane le proteste dei giocatori della Roma e in Europa League non c’è il Var.

In vantaggio grazie a un colpo di testa al 32′ di Nicolò Zaniolo, su angolo battuto da Veretout, proprio l’uomo più discusso della giornata per la polemica nata tra Fabio Capello e l’agente del centrocampista ex Inter, la Roma sembrava poter gestire il vantaggio minimo con pochi affanni, nonostante l’emergenza dovuta ai tanti infortuni, che ha costretto Fonseca a impostare Mancini come mediano davanti alla difesa insieme a Veretout.

Il Borussia era partito fortissimo, colpendo una traversa in avvio con Bensebaini e poi con un tentativo del figlio d’arte Thuram, ma dopo il vantaggio la Roma era andata in gestione, soffrendo poco anche nel secondo tempo, quando la pioggia era aumentata di intensità. Solo nel finale i giallorossi si erano abbassati pericolosamente, rischiando una prima volta su un tiro di Thuram al 90′, poi la beffa.

La Roma resta comunque al comando del Gruppo J con cinque punti grazie alla sconfitta del Wolfsberger, battuto 1-0 dall’Istanbul Baseaksi: ora austriaci e turchi sono appaiati a quattro, il Borussia resta ancora in corsa a quota due.