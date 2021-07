Europei, Azpilicueta: “All’inizio non sapevamo se avremmo giocato. Morata? Maturato”

Parla il difensore della Spagna dopo il passaggio ai quarti di finale

Cesar Azplicueta, difensore della Spagna, ha parlato a Marca del cammino della squadra di Luis Enrique nell'Europeo dopo la grande vittoria contro la Croazia arrivata ai tempi supplementari: "C'è ancora tanto da fare. Con la Croazia è arrivato il mio primo gol in Nazionale e soprattutto la qualificazione ai quarti. Ora voglio puntare più in alto. A gennaio non pensavo di essere qui, da due anni non venivo convocato in Nazionale. Volevamo cercare di non ripetere quanto successo negli ultimi grandi tornei, ora ci prepariamo a vivere una grande sfida".

TORNEO - "Sono successe un sacco di cose in questi giorni. La positività di Sergio Busquets, il falso positivo di Marcos Llorente. Sono stati momenti difficili: come calciatori non vediamo l'ora di giocare in queste competizioni, poi all'improvviso sale l'angoscia per i compagni di squadra e per tutti noi. Non sapevamo se avremmo potuto giocare o meno", ha detto Azpilicueta.

CRITICHE E MORATA - "Siamo la Spagna e se non vinciamo ci sono sempre critiche. In alcune partite non abbiamo segnato ma abbiamo creato molte occasioni e avremmo meritato di vincere. Non è stato così, ma analizzando si capisce che abbiamo sempre mantenuto il controllo. Ora siamo più incisivi ed efficaci davanti alla porta. Ora ci aspetta una partita molto dura contro la Svizzera, vogliamo andare avanti". "Morata? Sta diventando sempre più maturo. Ha ricevuto critiche ma è successo a tutti gli attaccanti della Nazionale, da Villa a Llorente. Non è facile, ma ha dimostrato di saper affrontare le sfide. Ha fiducia in sé stesso e lo ha dimostrato non solo con il gol che ha segnato contro la Croazia".