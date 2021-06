Europei, Cassano: “Italia non favorita ma può far impazzire le altre…”

L'ex calciatore non ha dubbi su quali siano le squadre che si metteranno in luce per la vittoria finale del torneo

Redazione ITASportPress

Pochi giorni al debutto dell'Italia all'Europeo e le premesse per vedere un bel torneo da parte degli uomini del CT Mancini ci sono tutte. Eppure, per Antonio Cassano, la Nazionale non è tra le favorite per la vittoria finale. Intervistato da Il Giornale, FantAntonio ha detto la sua sulla forza della rosa: "L’Italia non è tra le prime cinque d’Europa, ma è pronta a farle impazzire".

"La Francia è davanti a tutti secondo me: ha tre squadre e anche Benzema. Poi Inghilterra, Spagna, Belgio, Portogallo. L’Italia? Sulla carta non è tra le prime cinque, poi si vedrà. All’appello bisogna considerare che manca anche la Germania… Lineker dice che alla fine arrivano i tedeschi, io me li aspetto".

Ancora sull'Italia e sulle scelte tra i convocati di Mancini: "Se qualcosa non torna? No. Non vedo un Cassano, un Totti o un Baggio lasciati a casa. Personalmente mi sarebbe piaciuto vedere Zaniolo", ha concluso Cassano.