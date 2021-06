Europei, Pogba ammette: “Non ho digerito Euro 2016. Ora vogliamo vincere ma…”

Il Polpo tra passato e presente con grandi ambizioni per il torneo che sta per iniziare

RICORDO - "Ho ancora Euro 2016 in gola", ha confessato Pogba . "C'è stata un'altra squadra che ci ha preso quella coppa. E ovviamente è un qualcosa che rimane. Poi è vero, noi abbiamo preso la Coppa del Mondo ed è stato un bene ma noi non siamo qui ad Euro 2020 solo per partecipare. Vogliamo vincere questo Europeo, ma per farlo dobbiamo essere motivati al massimo. Non dobbiamo 'vederci troppo belli'. Già in tanti lo fanno per noi".

SQUADRA E BENZEMA - Rispetto al passato ci sarà un Benzema in più per un tridente da sogno: "Siamo migliorati, siamo diventati più forti. Certo Karim è un'arma in più, una grande arma per noi. Era tanto tempo che non giocavamo insieme ma dai primi allenamenti è come se non fosse mai andato via. Quando hai giocatori di livello mondiale, è sempre facile trovarli in campo. Hanno qualità straordinarie".