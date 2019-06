Europei U21, l’Italia è fuori: lo 0-0 tra Francia e Romania condanna gli azzurri

E’ già finita l’avventura dell’Italia negli Europei Under 21. Il pareggio per 0-0 tra Francia e Romania nell’ultima giornata del gruppo C condanna infatti la Nazionale di Di Biagio all’eliminazione, a cui non basta essersi piazzata al secondo posto nel proprio girone: a staccare il pass come migliore seconda è infatti la formazione transalpina, che chiude la prima fase a quota sette punti, a braccetto dei romeni.

Fatale per gli azzurrini, dunque, è stata la clamorosa sconfitta con la Polonia, che ha reso vani i successi contro Spagna e Belgio. Un’occasione persa, visto che l’Italia, paese ospitante del torneo, era alla vigilia tra le principali favorite alla vittoria finale.