Europei U21,è la Germania la prima finalista: Romania ko 4-2

E’ la Germania la prima finalista degli Europei Under 21. I tedeschi, a Bologna, hanno superato per 3-2 la Romania al termine di una gara ricca di emozioni. Passata per prima in vantaggio al 21′ grazie ad una rete di Amiri, la Germania ha subito poi la rimonta dei romeni, a segno per due volte con Puscas al 27′ e al 44′. La formazione guidata da Kuntz ha saputo però reagire, conquistandosi l’accesso all’atto finale del torneo con i due sigilli di Waldschmidt (rig.51′ e 90′) e la seconda rete di Amiri (94′).