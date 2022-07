Europeo Femminile al via: Italia (quasi) unica per un motivo…

Grande fermento per l' Europeo Femminile che avrà inizio quest'oggi, mercoledì 6 luglio 2022. Le prime sfide non vedranno l'Italia della CT Milena Bertolini protagonista che farà il proprio debutto solamente domenica 10 luglio.

Ad ogni modo si parla già delle Azzurre che, come riportato da Opta, con la loro presenza al torneo di quest'anno, possono vantare un grandissimo risultato.

IL DATO - Come detto, secondo quanto riportato da Opta, l'Italia è - con la Norvegia - una delle due Nazionali che hanno preso parte a più edizioni dell'Europeo femminile (12, inclusa questa)". Ma non solo. A fronte del più elevato numero di partecipazioni rispetto alle concorrenti, purtroppo le Azzurre però mai vinto il torneo. Infatti, il miglior risultato è stato il 2° posto nel 1993 e nel 1997.

Staremo a vedere cosa combinerà in questo Europeo la squadra italiana che scenderà in campo all'esordio contro la quotatissima Francia e dovrà fin da subito fare sul serio per andare avanti nel torneo.