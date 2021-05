Evelina Christillin: “Corsa Champions? Temo per Juventus. Pirlo inesperto. Su Allegri e Zidane…”

"Squadre di Superlega? C'è un ordinamento sportivo, se uno rimane fuori da questo, di fatto, alle competizioni Uefa non può partecipare. 9 squadre si sono tirate fuori e 3 no. Vedremo..."

Redazione ITASportPress

Evelina Christillin, componente femminile del consiglio Fifa e anche Uefa, è intervenuta a Radio Anch'Io Sport in onda su Radio Rai 1 per affrontare diversi temi legati all'attualità del calcio, dalla Serie A alle vicende internazionali.

SERIE A - "Corsa alla Champions? Sulla carta Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Poi si vedrà all'ultimo giro. Temo che la Juventus sia un po' sfavorita. Il Milan però ha una gara difficile contro l'Atalanta - a cui faccio i complimenti - . La Juve sarà col Bologna e il Napoli col Verona. Vedremo", ha detto Evelina Christillin. Ancora sulla Juventus: "Perché Pirlo non ha funzionato? Io continuo a pensare che 9 scudetti di fila non siano facili. Non mi sento così delusa da Pirlo. Se fosse arrivato il decimo sarebbe stato meglio, ma dobbiamo ricordare che Pirlo non aveva mai allenato prima. Penso che Andrea Agnelli abbia avuto coraggio e che Pirlo sia stato vittima, forse, dell'inesperienza. Chi vedrei bene al suo posto? Non lo so. La società deve decidere. Ci sono tanti punti di domanda. Allegri? L'ho trovato sempre perfetto personalmente. Buffon futuro dirigente? Se lo vuole fare lui, assolutamente ma Gigi vuole ancora giocare". "Zidane? Mi piacerebbe vederlo allenatore della Juventus".

STIPENDI - "Tagli stipendi? Se ne parla da tempo. Non solo da oggi e da questo periodo pandemico. Tutti i club sono messi abbastanza male, forse tranne i tedeschi. Gli stipendi sono un vero problema che ancora non si riesce a controllare. Sicuramente bisogna diminuire i costi. Non solo aumentare i ricavi. Ne abbiamo parlato anche con Malagò, Gravina e Calcagno. Ho visto le proposte per gli stipendi, ma bisogna trovare una soluzione. Se non si trova rischia di saltare il banco e il calcio".

SPETTACOLO - "Si vuole migliorare lo spettacolo? Non ho parlato con Infantino ma probabilmente ci saranno delle modifiche sul regolamento in sé del gioco. Le regole di adesso, in certi casi, sono un po' lente. Con le regole di adesso, a proposito di rigori, qualcosa andrebbe corretto".

SUPERLEGA - "Se ho parlato con Andrea Agnelli? No, non l'ho sentito. Mi ha mandato un messaggio per la mia rielezione per la Fifa e basta. Io appartengo a Uefa e non cambio idea sulla Superlega. Rimango convinta di quello che ho detto. C'è un ordinamento sportivo, se uno rimane fuori da questo, di fatto alle competizioni non può partecipare. 9 squadre si sono tirate fuori e 3 no. Quindi vedremo come si svilupperà. Non so quale siano le tempistiche".