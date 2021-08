Everton, Kean perde la testa in Carabao Cup: fallo di reazione e cartellino rosso

L'attaccante non sfrutta l'occasione di mettersi in mostra col nuovo mister

Redazione ITASportPress

Comincia decisamente male la stagione di Moise Kean alla sua seconda esperienza in Inghilterra con l'Everton. I rumors di mercato che lo vorrebbero fuori dal progetto di mister Rafa Benitez devono aver demotivato l'attaccante o, comunque, aver fatto un brutto effetto su di lui. Vedere per credere quanto accaduto in Carabao Cup contro l'Huddersfield.

ROSSO - Il 21enne attaccante italiano, titolare nella sfida, è finito sotto i riflettori per un brutto episodio avvenuto nella ripresa quando è stato protagonista di una reazione scomposta ai danni di un avversario che gli è costata il cartellino rosso diretto. Kean è stato espulso al 60′ per via di una rissa con Thomas, calciatore della squadra avversaria, avvenuta sotto gli occhi dell'arbitro che non ha potuto far altro che punirlo nel modo più grave.

Probabilmente infastidito per il trattamento ricevuto fino a quel momento dai rivali, Kean ha spintonato e preso per il collo un giocatore dell'Huddersfield con cui qualche secondo prima aveva avuto l'ennesimo duro scontro di gioco. A quel punto l'arbitro Matthew Donohue, che ha assistito da vicino alla scena, non ha avuto dubbi sulla decisione da prendere. Dopo poco meno di un'ora giocata al John Smith's Stadium, Kean è andato in anticipo sotto la doccia.

Per la cronaca il match ha visto i Toffees vincere 2-1 nonostante l'inferiorità numerica.