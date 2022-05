Evra attacca Guardiola: “Non vuole giocatori di personalità. Calciatori al City per soldi”

Il duro commento dell'ex esterno francese

Sempre a Prime Video, come riportato da Marca, l'ex giocatore ha spiegato: "Il Manchester City ha bisogno di leader, ma Guardiola non vuole leader. Non vuole personalità. È lui il leader. Sceglie così le sue squadre, non può allenare persone con personalità. Lo ha fatto al Barcellona, ​​ma costruisce la sua squadra per controllare tutti. Quando le cose vanno male, decide sempre lui", le parole di Evra.