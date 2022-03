Evra duro con la Juventus: “Molto deluso. Prima c’erano Pirlo, Marchisio e ora…”

Il commento dell'ex dopo l'uscita dalla Champions League dei bianconeri

Commento durissimo di Patrice Evra sulla prestazione della Juventus in Champions League col netto 0-3 subito dal Villarreal che ha determinato l'uscita dalla competizione dei bianconeri. Ai microfoni di Prime Video, al termine del match, l'ex esterno sinistro francese non ha fatto giri di parole per esprimere il proprio parere su quanto accaduto alla Vecchia Signora.

ANALISI - "Se sbagli quattro occasioni nette la paghi, la Juventus poi in questo momento fa fatica quando deve recuperare", ha detto Evra. Poi ecco l'affondo: "La squadra di Allegri non ha provato a vincerla nel secondo tempo. Sono veramente deluso da cosa ha fatto vedere la Juve: non c'è qualità, soprattutto a centrocampo. Prima c'erano i Marchisio, i Vidal, i Pirlo, oggi Arthur non l'ho visto fare un cambio di gioco e questo era importante per fare la differenza".