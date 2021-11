Evra e i pranzi con Cristiano Ronaldo: “Una noia. Neppure l’acqua frizzante”

Il francese racconta alcuni momenti vissuti con CR7

Mai banale nei suoi racconti e aneddoti passati. E anche questa volta Patrice Evra non delude. Ospite di TalkSport, l'ex terzino anche di Manchester United e Juventus ha raccontato alcuni dei suoi incontri con Cristiano Ronaldo non in campo, bensì... a tavola.

PRANZI - Famoso per essere un maniaco del salutismo, CR7 non si smentisce mai e l'ex calciatore francese non nasconde quasi un "fastidio" per il suo essere davvero rigido in ogni momento: "Quando mi ha invitato a pranzo... non era un vero pranzo, perché da Cristiano farai uno dei pranzi più noiosi della tua vita", ha detto Evra. "Praticamente sai già che troverai insalata, pollo semplice e acqua. Non troverai neppure l'acqua frizzante. Poi ad un certo punto voleva andare in palestra e gli ho detto 'Fratello, abbiamo appena finito un allenamento, perché dobbiamo una seconda sessione di allenamento?'".