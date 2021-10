Evra e il gruppo Whatsapp con gli ex Manchester United: “Ci scriviamo ogni 2 minuti”

Certi legami nel mondo del calcio è difficile possano essere sciolti. Soprattutto quando si parla di una squadra che per anni ha fatto della forza del gruppo una delle sue principali caratteristiche. Parliamo del Manchester United ed in...

Certi legami nel mondo del calcio è difficile possano essere sciolti. Soprattutto quando si parla di una squadra che per anni ha fatto della forza del gruppo una delle sue principali caratteristiche. Parliamo del Manchester United ed in particolare di tutti coloro che nel 2008 arrivarono al trionfo in Champions League. In quella squadra di fenomeni c'erano giocatori come Rio Ferdinand, ma anche Van der Sar e... Patrice Evra . Proprio quest'ultimo ha raccontato al Daily Mail una particolare curiosità in merito al feeling immutato con quelli che erano stati i suoi compagni a quei tempi.

UNITI - "Certi calciatori, quando si ritirano, hanno difficoltà a staccarsi da quello che era il clima nello spogliatoi. I discorsi con i compagni e le battute", ha raccontato Evra. "Una volta ho parlato con Van der Sar e gli ho chiesto come andava. Lui mi ha risposto: 'Mi mancate ragazzi'". L'ex esterno francese però ha anche aggiunto che tra ex compagni si è trovata una soluzione per farsi mai mancare il buon umore: un gruppo Whatsapp. "Noi siamo fortunati. Il gruppo del 2008 del Manchester United è tutto in una chat di Whatsapp. Ci sentiamo ogni due minuti e ci prendiamo in giro a vicenda come facevamo da calciatori. Lo ha creato Rio Ferdinand e lo usiamo sempre. Noi siamo molto uniti come una famiglia".